Militares russos e guardas ucranianos controlam centrais de Chernobyl e Zaporizhzhia

Militares russos controlam as centrais nucleares de Chernobyl e Zaporizhzhia, juntamente com guardas e pessoal ucranianos, garantiu o diretor do Segundo Departamento do Ministério das Relações Exteriores da Rússia.