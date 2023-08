Militares tomaram o poder. França manifesta forte preocupação com situação no Gabão

Militares gaboneses surgiram esta manhã na televisão a anunciar a tomada do poder no Gabão | Foto: Gabon 1ere/Handout via REUTERS

O Gabão, país da região centro africana, foi palco esta madrugada de um golpe por parte das forças militares.