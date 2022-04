Militares ucranianos pedem ajuda à Turquia para a retirada de civis de Azovstal

Afirma que seiscentos oficiais retidos nessas instalações estão feridos e com extrema necessidade de ajuda e que, entre os cerca de mil civis, há também quem precise de assistência médica.



Um apelo no dia em que o Presidente ucraniano voltou a manifestar-se disponível para encontrar-se com Vladimir Putin, apesar das atrocidades cometidas em Mariupol e em Bucha.



Volodymyr Zelesnky diz também que foi encontrada uma nova vala comum em Kiev, embora não se saiba com quantos corpos. Até agora, foram encontrados um total de novecentos cadáveres, em diferentes valas comuns, em vários locais de Kiev.



As tropas ucranianas fizeram explodir uma ponte ferroviária em Donetsk, onde estavam vagões russos, impossibilitando desta forma que as tropas russas cheguem de comboio à cidade de Lyman, em Donetsk.