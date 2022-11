Minas antipessoais mataram ou feriram 227 pessoas na Ucrânia

No decurso da guerra na Ucrânia, o exército russo utilizou sete tipos diferentes de minas, indica um estudo da ONG Campanha Internacional pela Proibição das Minas Antipessoais (ICBL) e hoje divulgado pela Human Rights Watch (HRW).



A organização não-governamental empenhada na abolição das minas confirmou que a Rússia desenvolveu e produziu este tipo de armas entre 2019 e 2021, apesar de não excluir a utilização de minas de origem soviética produzidas há mais de três décadas.



No total, os dados do estudo calculam em 26,5 milhões o número de minas deste tipo que podem permanecer armazenadas pela Rússia.



A ICBL também sublinhou a possibilidade de utilização de minas antipessoais pelas forças ucranianas durante o conflito, e que implicaria uma violação da Convenção de Otava, da qual a Ucrânia é signatária.



A Ucrânia refere ter pendente a destruição de 3,3 milhões destas minas.



Para além da Ucrânia, e de acordo com o estudo da ICBL, 69 dos Estados signatários da convenção conservam minas antipessoais nos seus arsenais.



Em junho de 2022, os Estados Unidos renunciaram ao uso, compra e produção de novas minas antipessoais, saindo da lista de países produtores deste tipo de armamento.



Entre os países que fabricam minas antipessoais inclui-se Myanmar, que com a Rússia é o principal foco de preocupação desta ONG.



O país asiático utilizou este tipo de arma de forma ininterrupta desde 1999, apesar de ter incrementado a sua utilização entre 2021 e 2022, ao utilizá-la junto a infraestruturas como torres telefónicas e gasodutos.



Nesse país as minas também provocaram vítimas civis nas proximidades de edifícios religiosos, zonas de operações militares e jazidas mineiras.



As minas antipessoais foram ainda utilizadas por grupos armados na República Centro Africana, Colômbia, República Democrática do Congo e Índia.



Segundo o relatório, 5.544 pessoas em todo o mundo sofreram ferimentos provocados pelas minas antipessoais durante o ano de 2021.



Mais de 75% das vítimas são civis, e entre estas 50% foram crianças.



A Síria foi o país com mais mortes e feridos (1.227), seguido do Afeganistão, signatário do acordo de Otava, com 1.074.



O relatório deste ano foi publicado uma semana antes do início da 20ª reunião dos Estados que integram o tratado de proibição de minas, que decorre em genebra (Suíça) entre 21 e 25 de novembro sob a presidência da Colômbia, e que pela primeira vez terá a presença dos Estados Unidos, signatários do acordo de Otava.