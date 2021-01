Mineiro resgatado com vida de mina de ouro na China ao fim de 14 dias

A agência de notícias estatal revela que as equipas conseguiram resgatar o mineiro que está "extremamente fraco".



Os socorristas estão em contacto com um grupo de 10 mineiros, os restantes permanecem desaparecidos.



A situação arrasta-se desde o dia 10 deste mês e o resgate pode ainda demorar mais de duas semanas.



Os mineiros ficaram presos numa mina de ouro, após uma explosão no complexo em construção, na província oriental de Shandong.



Estão a 600 metros de profundidade.



As operações mineiras chinesas, especialmente as de carvão, a principal fonte de energia do país, registam uma taxa elevada de acidentes.