Ministério da Defesa da Letónia pede desculpa por exercício militar surpresa nas ruas de Riga

Latvian military holding military exercises in Riga, the soldiers held the exercise in the middle of the city amongst civilians. #Latvia pic.twitter.com/NgHw8EQPNp — CNW (@ConflictsW) September 13, 2021

No fim-de-semana passado, as ruas de Riga transformaram-se no que parecia ser um verdadeiro campo de batalha, com soldados armados a dispararem no meio da cidade, espalhando o medo entre os civis.O incidente provocou uma onda de revolta nas redes sociais, com várias pessoas a defenderem que os residentes deveriam ter sido avisados por SMS ou que a área deveria estar devidamente isolada.”, disse o Ministério da Defesa numa nota divulgada pelo jornal TVnet. “”, acrescentou.O exercício militar nas ruas de Riga no passado fim-de-semana faz parte dos “jogos de guerra” da NATO de 2021, que decorrem desde 30 de agosto e se prolongam até 3 de outubro em várias cidades da Letónia. Os exercícios envolvem cerca de 9300 militares de diferentes países da Aliança Atlântica.