Ministério da Defesa russo afirma que civis podem deixar Kiev "de livre vontade"

adiantou o porta-voz do Ministério russo da Defesa, Igor Konashenkov.Segundo Konashenkov, a cidade está nas mãos de “ladrões e nacionalistas” armados pelas autoridades.A declaração surgiu no momento em que ocorreram combates em várias zonas de Kiev, com as autoridades ucranianas a dizer que estavam a lutar contra pequenos grupos de forças russas em vários setores da capital.

Moscovo reivindica "supremacia aérea" sobre a Ucrânia

O porta-voz do Ministério russo da Defesa reivindicou ainda o controlo sobre o espaço aéreo ucraniano após a derrubada dos sistemas ucranianos Buk M-1, S-300 e de cinco caças.Confirmando a tomada pelos russos da cidade de Berdyansk, no sul da Ucrânia, já anunciada pelas autoridades ucranianas,

O porta-voz da Defesa russa afirmou que os trabalhadores da central nuclear “mantêm o seu trabalho de manutenção das instalações e controlo", assegurando que "o fundo radioativo está dentro das normas".

Entretanto, a Energoatom – empresa estatal nuclear da Ucrânia – negou os relatos de que a Rússia controla a central nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa.

Moscovo e Kiev concordaram reunir-se esta segunda-feira na fronteira entre a Bielorrússia e a Ucrânia para negociações. Kiev procura obter um "cessar-fogo imediato" e a retirada das forças russas, adianta a presidência ucraniana em comunicado.