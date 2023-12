Ministério da Saúde de Gaza com balanço de 20.674 mortos e mais de 50 mil feridos

Foto: Mohammed Saber - EPA

Depois de uma das noites mais sangrentas no território palestiniano, o ministro da Saúde do Hamas revela os números mais atualizados de vítimas em Gaza: 20.674 mortos e mais de 50 mil feridos.



Números que não abalam o primeiro-ministro israelita, que afirma manter-se firme em continuar a ofensiva, embora já contestado pelas famílias de reféns ainda na posse do Hamas.



Entretanto, foi noticiado que as fações palestinianas terão rejeitado uma nova negociação para um novo cessar-fogo, isto porque, referem, obrigava o Hamas a sair do poder nesta região.



Soube-se esta segunda-feira que a guerra vai triplicar o défice orçamental israelita.



Entretanto, um ataque aéreo israelita na Síria matou um membro da Guarda Revolucionária do Irão que, segundo a agência Reuters, era o responsável pela coordenação da aliança militar entre Damasco e Teerão.