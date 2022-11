Ministério Público acusa cinco arguidos de tentativa de homicídio a ex-autarca da Praia

A Procuradoria-Geral da República informou em comunicado que deduziu acusação, requerendo julgamento em tribunal singular, a cinco arguidos, com idades entre os 25 e 47 anos, pela prática de vários crimes.

Todos os cincos suspeitos foram acusados da prática, em coautoria, de um crime de homicídio agravado na sua forma tentada e um crime de arma, e dois desses vão ainda responder por crimes de tráfico de menor gravidade.

O Ministério Público informou ainda que requereu a manutenção das medidas de coação anteriormente aplicadas aos arguidos, continuando em prisão preventiva.

Em maio, o Ministério Público ordenou a detenção de oito suspeitos da tentativa de homicídio, dos quais quatro ficaram em prisão preventiva, enquanto a três foram aplicadas as medidas de interdição de saída do país e apresentação periódica às autoridades", ficando outro em liberdade.

Em outubro, a Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de mais um suspeito, que ficou a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva por decisão do tribunal da Praia.

Óscar Santos, eleito presidente da Câmara da Praia em 2016 pelo Movimento para a Democracia (MpD), e que em 2020 falhou a reeleição, foi baleado no braço direito em 29 de julho de 2019 quando estaria a chegar ao ginásio que frequenta há vários anos na zona do Palmarejo Baixo, na capital cabo-verdiana.

O agora governador do Banco de Cabo Verde (BCV) terá sido baleado pelas costas, com um único tiro, por encapuzados que fugiram do local e foi socorrido por funcionários do ginásio antes de ser transportado para o Hospital Agostinho Neto.