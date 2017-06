Ministério Público brasileiro pede abertura de nova investigação contra Temer

Foto: Ueslei Marcelino - Reuters

Um pedido que surge na mesma altura em que o chefe de Estado é acusado de corrupção passiva pelo Procurador-Geral da República brasileiro.



É a primeira vez na história que um presidente do país é denunciado por um crime comum.



Entretanto, o advogado de defesa de Michel Temer já veio reagir a esta denúncia. Garante que o presidente brasileiro não cometeu o crime de corrupção do qual é acusado.



O processo, porém, só será instaurado se dois terços da Câmara dos Deputados aceitarem a abertura do processo e a maioria dos onze juízes do Supremo Tribunal Federal votarem a favor da denúncia.