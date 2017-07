Ministério Público brasileiro vai recorrer da sentença de Lula da Silva

Graça Andrade Ramos - RTP 13 Jul, 2017, 10:03 / atualizado em 13 Jul, 2017, 10:10 | Mundo

A noite passada o Ministério Público anunciou que vai recorrer da sentença, apesar de a elogiar, já que considera que esta devia ser mais pesada. Sublinham as "robustas provas" e lembram que a condenação impede Lula de concorrer a cargos públicos durante quase vinte anos.



"As robustas provas levaram à condenação do ex-presidente a cumprir nove anos e seis meses de prisão e a pagar, a título de indemnização, 16 milhões de reais corrigidos desde dezembro de 2009", referem os procuradores em nota enviada à imprensa.



"Como efeito da condenação criminal, nos termos da lei, da mesma forma que em casos similares, a Justiça decretou sua interdição para exercer qualquer cargo ou função pública pelo dobro do tempo da condenação, isto é, por 19 anos", acrescentam.

Críticas à defesa de Lula

Na mesma nota, e à semelhança das considerações do próprio juiz Sérgio Moro, a atitude dos advogados de defesa é alvo de duras críticas, sobretudo quando colocou em dúvida a isenção dos investigadores.



Em causa própria, os procuradores dizem que a instituição atuou de forma "apartidária e técnica" e que procurou "investigar e responsabilizar todas as pessoas envolvidas em atos de corrupção, além de devolver aos cofres públicos os valores desviados nesse gigantesco esquema criminoso".



"Mais uma fez, fica manifesto que os constantes ataques da defesa do ex-presidente contra o julgador, os procuradores e os delegados, conforme constatou a respeitável decisão, são uma estratégia de diversionismo, isto é, uma tentativa de mudar o foco da discussão do mérito para um suposto antagonismo que é artificialmente criado unilateralmente pela defesa. Nenhuma das autoridades que atua no caso o faz com base em qualquer tipo de questão pessoal", diz o texto.

Sérgio Moro apela à "prudência"

Lula da Silva foi condenado pelo juiz federal de Curitiba no âmbito do caso do triplex de Guarajá, uma das ramificações do caso Lava Jato.



O juiz considerou provado que o ex-Presidente beneficiou de dinheiro desviado da petrolífera estatal Petrobrás para comprar e remodelar um apartamento de luxo e para financiar as suas campanhas partidárias. Ao todo passaram pelos bolsos de Lula 3,7 milhões de reais, ou cerca de um milhão de euros, num total de seis crimes de corrupção passiva, considerou o tribunal.



O advogado de Lula da Silva anunciou de imediato que vai recorrer. Diz que Lula da Silva recebeu a notícia da condenação com a serenidade e indignação de um inocente injustiçado.



Brasil na rua

Certo é que a sentença instala a confusão para as eleições presidenciais de 2018. Lula é candidato e lidera todas as sondagens, nalguns casos com 46 por cento das intenções de voto, mas agora vai ter de esperar pela decisão de segunda instância.Sérgio Moro reconheceu o caracter traumático da ordem de prisão a um ex-presidente e pediu "prudência" a todos os envolvidos, até que se conheça a decisão de segunda instância do Tribunal Regional Federal, que poderá confirmar ou revogar a sentença.O apelo do juiz poderá não surtir efeito. Nas ruas de São Paulo e do Rio de Janeiro, a profunda divisão do Brasil voltou a emergir. Com o atual Presidente Michel Temer, igualmente investigado por corrupção passiva e por autorizar subornos, a surgir em vários cartazes.A Justiça brasileira está a tornar-se o fiel da balança política mas a sua imparcialidade é muitas vezes posta em causa pelos políticos que investiga. No caso da condenação de Lula, os brasileiros tanto acreditam nos fundamentos invocados pelo juiz como falam de perseguição.As múltiplas investigações do Ministério Público às mais altas figuras do Estado por corrupção estão a causar autênticos sismos de grande escala que afetam toda a classe política brasileira e lançam a confusão.O brasileiro médio poderá perguntar-se seriamente em quem poderá votar dentro de poucos meses, depois de um Presidente, Lula da Silva, condenado, uma Presidente, Dilma Roussef, destítuída e o seu substituto, Michel Temer, igualmente suspeito de corrupção.Para muitos apoiantes de Lula, a condenação do ex-Presidente é apenas uma tentativa de influenciar quem chega ao poder nas próximas eleições.Uma teoria alimentada pelo o próprio Lula que, durante os interrogatórios, acusou os procuradores de se basearem mais em especulações e em "capas de jornais" do que em "dados concretos".