Ministério Público da Guiné-Bissau volta a pedir levantamento de imunidade parlamentar de líder do PAIGC

O Ministério Público da Guiné-Bissau voltou a pedir o levantamento da imunidade parlamentar do deputado e líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), disse hoje fonte do coletivo de advogados do partido.