Ministério Público de Espanha pede prisão para membros destituídos da Generalitat

RTP02 Nov, 2017, 11:31 / atualizado em 02 Nov, 2017, 11:36 | Mundo

O Ministério Público espanhol propõe que a pena de prisão a aplicar ao ex-conselheiro Santi Vila possa ser evitada com o pagamento de uma fiança.



O ex-conselheiro Santi Vila foi o único membro do Executivo catalão que se demitiu antes da declaração unilateral de independência, em desacordo com a opção tomada por Carles Puigdemont.



O presidente destituído do Governo catalão, Carles Puigdemont, não compareceu esta quinta-feira na Audiência Nacional, tendo permanecido em Bruxelas. A justiça espanhola deverá emitir um mandado de captura.



(Em Atualização)