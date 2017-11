Ministério Público espanhol abre caminho à libertação de ex-conselheiros

RTP10 Nov, 2017, 19:35 / atualizado em 10 Nov, 2017, 19:36 | Mundo

Poderá estar próxima a saída dos oito ex-conselheiros que ficaram presos preventivamente há oito dias, uma medida cautelar que foi aplicada sem possibilidade de pagamento de fiança. Entre eles inclui-se Oriol Junqueras, ex-presidente do governo da Generalitat.



O Ministério Público anunciou esta sexta-feira que não vai recorrer da decisão do magistrado Pablo Llarena, assumindo dessa forma os argumentos delineados na quinta-feira pelo juiz instrutor, que aceitou o “arrependimento” dos ex-responsáveis investigados.



Os antigos membros da Mesa do Parlamento garantiram perante a justiça que vão acatar as ordens constitucionais e não irão prosseguir com a declaração unilateral da independência. Carme Forcadell, a antiga número um do Parlamento catalão, considerou mesmo que essa declaração não teve quaisquer “efeitos jurídicos” e teve um facto meramente “simbólico”.



Ao assumir a norma do juiz do Supremo Tribunal, a acusação sinaliza que o compromisso em acatar o artigo 155 da Constituição e a ordem constitucional minimiza o risco de prosseguir esforços independentistas.



Desta forma, o Ministério Público abre a porta a ouvir novamente os antigos membros do governo. Terão, no entanto, de seguir uma estratégia diferente da que foi adotada na semana passada, na Audiência Nacional, em que se recusaram a responder às perguntas, a colaborar com a justiça espanhola ou a mostrar qualquer arrependimento pelos eventos das últimas semanas.

Três possibilidades

Para que consigam alterar as medidas cautelares, os ex-conselheiros presos preventivamente têm oito dias para demonstrar que pretendem acatar a ordem constitucional e comprovar que abandonaram quaisquer planos para prosseguir com o processo de independência da Catalunha. E para isso, terão de demonstrar de forma clara e evidente o seu arrependimento, não apenas de um ponto de vista "instrumental" que lhes permita abandonar a prisão.



O jornal La Vanguardia destaca que os advogados dos oito antigos conselheiros presos preventivamente estão a analisar três possibilidades: ou pedir uma nova declaração perante a juíza Carmen Lamela onde seja adotada uma posição de arrependimento, ou aguardar que o Supremo Tribunal se pronuncie sobre a decisão tomada pela juíza da Audiência Nacional, ou ainda aguardar pelo resultado dos recursos que foram individualmente apresentados.



A decisão do Ministério Público prevê também que a justiça espanhola passe a aceitar que não houve “risco de fuga” no caso dos ex-responsáveis da Mesa do Parlamento, uma vez que responderam perante a justiça sempre que lhes foi solicitado.



Ao não recorrer da decisão pronunciada ontem, a acusação está a favorecer os ex-conselheiros que ficaram detidos numa possível revisão das medidas cautelares aplicadas, uma vez que também eles se apresentaram quando foram chamados.



No entanto, este novo critério poderá ser uma agravante para Carles Puigdemont, o presidente catalão destituído, e os restantes quatro ex-conselheiros que com ele viajaram para a Bélgica após a declaração unilateral da independência, a 27 de outubro, não tendo estado presentes na Audiência Nacional quando solicitado.



De recordar que Madrid emitiu na semana passada um mandado europeu de detenção contra os cinco antigos responsáveis que estão neste momento em liberdade condicional.