Ministério Público espanhol pede 25 anos de prisão para Oriol Junqueras

02 Nov, 2018, 11:12 / atualizado em 02 Nov, 2018, 12:19

Na acusação conhecida esta sexta-feira e revelada pelo jornal El País , o Ministério Público pediu uma pena de 25 anos de prisão para Oriol Junqueras pelo papel de liderança no processo de independência da Catalunha.





A iniciativa culminou em 2017 com a realização de um referendo e uma declaração unilateral de independência, seguida da aplicação do artigo 155 da Constituição espanhola, em que Madrid retirou autonomia e dissolveu o Governo regional.







Tal como Junqueras, outros antigos conselheiros e líderes do processo de independência estão em prisão preventiva. O Ministério Público pede 16 anos de prisão para os antigos conselheiros de Carles Puigdemont, designadamente Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva e Dolors Bassa.







Já os líderes separatistas Carme Forcadell (ex-presidente do Parlamento catalão), Jordi Sánchez e Jordi Cuixart (antigos dirigentes de duas associações sociais independentistas) são acusados de "rebelião" e poderão receber uma pena até 17 anos de prisão.







Se os antigos membros do executivo catalão deverão ser julgados por peculato e desobediência, os líderes independentistas são acusados apenas de desobediência







A acusação do Ministério Público surge precisamente no dia em que se completa um ano de prisão preventiva de Oriol Junqueras e Joaquim Forn.







O documento foi entregue esta sexta-feira junto do Supremo Tribunal, mas a acusação tinha no máximo até à próxima segunda-feira, às 15h00, para o fazer. Espera-se que o julgamento comece no início do próximo ano.





Carles Puigdemont, ex-presidente do Governo regional e peça central neste processo, continua exilado na Bélgica, pelo que não será julgado.







Quim Torra, presidente eleito na sequência das eleições regionais de dezembro e elemento próximo dos movimentos independentistas, deverá falar à imprensa ainda esta sexta-feira.