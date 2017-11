Ministério Público pede prisão para ex-presidente do Parlamento catalão

Andreia Martins - RTP09 Nov, 2017, 18:08 / atualizado em 09 Nov, 2017, 18:57 | Mundo

A predisposição em responder às perguntas dos magistrados e em colaborar com a justiça tornava menos provável a prisão preventiva de Carme Forcadell e dos cinco antigos responsáveis do Parlament como medida cautelar.



Segundo fontes presentes no interrogatório de Forcadell, ao contrário dos ex-conselheiros, presos preventivamente na semana passada e que se recusaram a responder às questões da justiça espanhola, a ex-responsável do Parlamento regional decidiu acatar expressamente as ordens do artigo 155, invocado por Madrid.

Forcadell e os cinco ex-membros do Parlament são investigados por crimes de rebelião

Na sua audição desta tarde perante Pablo Llarena, juiz do Supremo Tribunal espanhol, a ex-número um do Parlament referiu mesmo que o decreto para a declaração da independência, aprovada na assebleia regional a que presidia, não tinha consequências a nível jurídico e tinha obtido um efeito meramente "simbólico".



Ainda assim, a acusação pediu prisão incondicional para Carme Forcadell e outros três antigos membros da Mesa do Parlamento catalão, Lluís Corominas, Lluís Guinó e Anna Simó.



O Ministério Público pede ainda a prisão preventiva de Ramona Barrufet com possibilidade de pagamento de fiança de 50 mil euros. Para outro dos membros em audição, Joan Josep Nuet, a acusação pede liberdade.



A acusação destaca o papel fundamental da Mesa do Parlamento, entretanto destituída, para dar seguimento às pretensões da Generalitat, de forma a obter a independência da Catalunha fora das vias legais.



Segundo o jornal La Vanguardia, o Ministério Público destaca o papel fulcral dos responsáveis da Mesa do Parlament, que admitiu a admitiu e votou “leis inconstitucionais”, incluindo a própria lei do referendo e da declaração unilateral de independência.