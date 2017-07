Ministério Público venezuelano denuncia que 232 pessoas estão detidas ilegalmente

Lusa 12 Jul, 2017, 07:19 | Mundo

"O MP realizou um balanço de pessoas ilegitimamente detidas pelos tribunais (...) Conseguimos determinar que 232 pessoas foram privadas de liberdade sem ter sido pedido pelo MP e que 251 estão em prisão domiciliária sem que tal fosse pedido pelo MP", disse.

Em declarações à Unión Rádio, a procuradora-geral explicou que "há presos políticos no país" e que "há juízes a atuar fora das suas competências" e que têm acusado as pessoas de delitos e aplicado medidas restritivas da liberdade.

Entre esses casos, Luísa Ortega Díaz citou a detenção, desde maio último, do deputado opositor Wilmer Azuaje, "sem uma ordem judicial", apesar de ter imunidade parlamentar. A justiça militar nunca disponibilizou as provas solicitadas pelo Ministério Público, acrescentou.

A procuradora-geral afirmou que continuam as investigações sobre o alegado envolvimento de funcionários públicos venezuelanos no caso de corrupção da empresa brasileira Odebrecht.

"Temos os contratos e (nomes) pessoas que autorizaram que a execução de obras e que não fizeram acompanhamento. Muitas delas receberam comissões que foram depositadas em contas no estrangeiro, em nome de familiares", disse, lamentando a existência de "muitos obstáculos à investigação".

Luísa Ortega afirmou desejar "paz, entendimento, alimentos e medicamentos" para os venezuelanos e que, apesar das divergências, gostava de ter "uma conversa franca" com o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

O interesse do país está acima dos "meus próprios interesses", afirmou a responsável.

"Se a solução para os conflitos passa por eu deixar de estar no Ministério Público, também estou na disposição de o fazer. Se a solução para o país passa pela minha privação de liberdade, estou na disposição de o fazer", disse a procuradora-geral, que depois de defensora do "chavismo" [numa referência ao sistema do falecido chefe de Estado Hugo Chavez] passou a ser uma voz crítica do Governo venezuelano.