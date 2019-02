Ministra brasileira defende direito "à vida desde a conceção"

Lusa25 Fev, 2019, 17:04 | Mundo

Damares Alves discursou no âmbito da 40.ª sessão do Conselho de Direitos Humanos (CDH) da Organização das Nações Unidas (ONU), na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Genebra, na Suíça, onde, sem se referir expressamente ao aborto, defendeu o direito "à vida desde a conceção", assegurando ainda que está comprometida com "os mais altos padrões de direitos humanos" e com a "defesa da democracia", noticiou a Globo.

Durante a sua intervenção, que durou cerca de 10 minutos, a ministra afirmou: "Defenderemos tenazmente o pleno exercício, por todos, do direito à vida, desde a conceção, e à segurança da pessoa, em linha com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, bem como, no âmbito regional, com o Pacto de São Jose da Costa Rica".

Sobre os povos indígenas, "um tópico particularmente caro e querido", Damares Alves disse ter sido envolvida num caso polémico, revelado recentemente pela revista Época, referindo-se à adoção, sem ter passado por um processo formal, de uma criança de uma tribo índia.

"Esta ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos há mais de duas décadas milita em defesa das mulheres e crianças indígenas e é também mãe socio-afetiva de uma jovem indígena da etnia kamayurá", afirmou Damares.

Além disso, garantiu: "redobraremos os esforços para prevenir a mortalidade materna, neonatal e infantil. Buscaremos revigorar o Bolsa Família, por meio de desembolso do 13.º benefício, ao mesmo tempo em que realizaremos auditoria para coibir irregularidades e excessos".

Referindo-se à tragédia de há um mês, em Brumadinho, provocada pela rutura de uma barragem da empresa Vale, a ministra disse que "a ação ou omissão de empresas pode ter consequências concretas sobre os direitos humanos".

No final do seu do discurso, a ministra despediu-se em língua indígena.