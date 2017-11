Ministra britânica da Cooperação Internacional demite-se

Lusa08 Nov, 2017, 21:30 | Mundo

Na carta de demissão dirigida à chefe do Governo britânico, Theresa May, a ministra demissionária assume que as suas ações "ficaram aquém dos elevados padrões que são esperados para uma ministra".

Em resposta, Theresa May vincou que o Reino Unido e Israel "são aliados próximos" e trabalham "em conjunto", mas "através dos canais oficiais".

Meios de comunicação social noticiaram mais recentemente que Priti Patel teve, em setembro, encontros com o ministro da Segurança Pública, Assuntos Estratégicos e Informação israelita, Gilad Erdan, e com o diretor-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel, Yuval Rotem.

Patel viu-se obrigada a regressar hoje à tarde a Londres, de uma visita oficial ao Uganda, para uma reunião com a primeira-ministra britânica.

A ministra demissionária, que pediu publicamente desculpas na segunda-feira, tem estado sob pressão desde que foi revelado que teve 12 encontros não autorizados com dirigentes israelitas, incluindo Benjamin Netanyahu, e representantes de organizações não-governamentais e empresas durante umas férias, em agosto, e não deu conhecimento disso a Theresa May.

Um jornal israelita noticiou hoje que Patel visitou, na altura, um hospital de um campo militar israelita nos Montes Golã, território que o Reino Unido considera ter sido ocupado ilegalmente por Israel.

Priti Patel é o segundo membro do Governo conservador de Theresa May que se demite numa semana, depois de o ministro da Defesa, Michael Fallon, ter resignado ao cargo, na quarta-feira passada, na sequência de acusações de assédio sexual.