Ministra cabo-verdiana agradece "solidariedade" do Governo português sobre bebé abandonado

A ministra da Justiça e do Trabalho de Cabo Verde, Janine Lélis, agradeceu hoje a "solidariedade" do Governo português no caso do bebé, filho de uma cidadã cabo-verdiana, encontrado num caixote do lixo, em Lisboa, no início do mês.