Ministra da África do Sul apoia retoma verde da economia no pós-pandemia

"A África do Sul, como outros países, vê a pandemia como uma oportunidade de se concentrar numa recuperação económica verde. O mundo não pode retornar à trajetória do `velho normal` de crescimento económico", afirmou Pandor, num discurso transmitido `online` na abertura do evento, organizado pelo Instituto Brasil África, que decorre até quarta-feira em formato virtual.

A ministra sul-africana lembrou que a pandemia apresentou um desafio para a saúde pública e a economia global.

"A covid-19 é uma crise de saúde com grave impacto socioeconómico em todos os países, especialmente no mundo em desenvolvimento. Ele atrasou o progresso que havia sido feito na erradicação da pobreza e outros indicadores de desenvolvimento humano", frisou Pandor.

"A pandemia dizimou recursos internos e reduziu o espaço fiscal e económico. Como a pandemia afetou todos os países, os fluxos de assistência ao desenvolvimento e de capital privado devem ser afetados e restringir os investimentos necessários para o desenvolvimento", acrescentou.

Segundo a representante do Governo sul-africano, os parceiros do BRICS [bloco composto por Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul] e do Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul (IBAS) são essenciais para a estratégia de recuperação económica de seu país, especialmente nas áreas de comércio, investimento e cooperação em turismo.

"A estratégia de parceria económica do BRICS está sendo renovada por mais cinco anos. O foco existente no BRICS na parceria para fortalecer a cooperação em resposta à nova revolução industrial também oferece muitas oportunidades", vincou Pandor.

A ministra sul-africana disse que o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), criado pelo BRICS, já contribuiu com ativos para financiar os esforços necessários para enfrentar as consequências económicas e de saúde da pandemia de covid-19 e também lembrou que a União Africana (UA) apelou para que os países membros sejam assistidos nos seus esforços para combater a pandemia e reconstruir as suas economias.

"Essa assistência deve incluir o alívio da dívida, mais alocações de direitos de saque especiais com as instituições financeiras internacionais e o fornecimento de pacotes de estímulo abrangentes e robustos para os países vulneráveis", defendeu a governante sul-africana.

A ministra reafirmou que a África do Sul está envolvida em debates junto ao Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e bancos multilaterais de desenvolvimento regionais para garantir mais pacotes de estímulo económico no continente africano e também noutras áreas como a defesa da suspensão do pagamento das dívidas de países africanos com bancos e órgãos internacionais até quatro anos.

"Contamos com o Brasil para apoiar a Estratégia Continental [na crise da] covid-19 que foi lançada pelo Presidente [ Matamela] Ramaphosa como presidente da UA em 18 de junho de 2020, e para ajudar a atender às necessidades da África por suprimentos médicos, `kits` de teste e equipamentos de proteção individual para a saúde de nossos trabalhadores, bem como produtos agrícolas para alimentar nosso povo, que não tem como sobreviver devido aos bloqueios nacionais que foram implementados em todo o continente", salientou a ministra.

O Fórum Brasil/África é organizado anualmente com o objetivo de estreitar as relações do Brasil com as nações africanas.

Este ano, os organizadores frisaram que o evento se tornou até mais importante já que é urgente debater como sair da crise provocada pela emergência sanitária global causada pela pandemia de covid-19.

"O mundo não pode parar. Estamos vivendo um momento muito triste e muito difícil para a humanidade, mas não podemos deixar de ter uma agenda comum", disse João Bosco Monte, presidente do Instituto Brasil África, antes da intervenção da ministra sul-africana.

O presidente do Instituto Brasil África acrescentou que organizadores e participantes do evento esperam mostrar ao mundo que é possível sair da crise causada pelo novo coronavírus com uma ação conjunta.

"Nas minhas diversas idas e vindas neste ambiente Brasil-África tenho recebido muitas provocações no sentido de que as relações do Brasil com a África precisam continuar. O Brasil não pode deixar de olhar para a África. A África também tem entendido que o Brasil é um parceiro importante no contexto das relações entre Estados. Nós entendemos que há uma sinergia muito grande", concluiu Monte.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos e mais de 46,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.