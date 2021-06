Ministra da Agricultura garante que agricultores estiveram envolvidos na discussão da nova PAC

Depois do acordo provisório, alcançado ontem, sob a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, a Confederação dos Agricultores de Portugal queixou-se de não ter sido chamada a estas negociações da Política Agrícola Comum. Ouvida pela Antena 1, a ministra Maria do Céu Antunes contesta esta ideia.