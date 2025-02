Ministra da Educação timorense suspende professores por assédio contra alunas

"Sinto-me triste e condeno a atitude", afirmou a ministra em conferência de imprensa em Díli.

O Ministério da Educação recebeu, esta semana, informações de duas alunas e das suas famílias sobre alegadas situações de assédio sexual cometidas por dois diretores de escola em Díli, ambos funcionários públicos, que foram, entretanto, suspensos, enquanto decorre o respetivo processo disciplinar.

"Um educador deve proteger os alunos. Se, pelo contrário, um educador pratica atos que prejudicam os estudantes, tanto física como psicologicamente, deve ser imediatamente suspenso", disse Dulce Soares, apelando às duas estudantes para terem "coragem e prosseguirem os estudos".

Em comunicado, distribuído aos jornalistas na conferência que contou a presença da secretária de Estado de Igualdade do Género, Elvina Carvalho, o Ministério da Educação disse que não vai "tolerar qualquer ato de assédio sexual cometido por diretores ou professores de escolas".

O Ministério da Educação salientou também que o país "adotou uma política de tolerância zero para o assédio sexual nas escolas" e que os "responsáveis por aqueles atos estão sujeitos a processos disciplinares e a sanções adequadas".

"Todas as escolas em Timor-Leste devem ser locais seguros para os alunos, especialmente para as raparigas e crianças em geral. O assédio sexual constitui uma infração disciplinar grave e deve ser tratado com a devida seriedade", salienta o comunicado.

"O assédio sexual cometido por professores representa uma grave violação dos deveres ético-profissionais e deve ser tratado por meio de processo disciplinar conduzido pela Comissão da Função Pública, conforme as regras estabelecidas no Estatuto da Função Pública", afirma o Ministério da Educação.

No comunicado, é também referido que "atos como piadas de teor sexual, pressão para iniciar relacionamentos amorosos, exibição de imagens de conteúdo sexual, coação ou ameaças para forçar atos sexuais são completamente inaceitáveis no ambiente escolar".

"Além disso, os professores e funcionários não podem ter relações íntimas com alunos, nem abusar da sua posição para obter vantagens de natureza sexual. O assédio sexual tem impactos negativos significativos nas vítimas, incluindo trauma, medo, isolamento, receio de frequentar a escola, vergonha e, em última instância, dificuldades no desenvolvimento pessoal e académico das crianças", afirma o Ministério da Educação.

A Secretaria de Estado da Igualdade apelou às "famílias para apoiarem as alunas vítimas de assédio sexual, garantindo que não culpam as vítimas, pois o único responsável é o agressor".

Dados da Comissão para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres, da ONU, indicam que em Timor-Leste mais de metade das mulheres com idades compreendidas entre os 15 e os 49 anos sofreram violência física ou sexual de um parceiro do sexo masculino.