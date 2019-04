Ministra da Justiça portuguesa homenageia soldados que lutaram pela liberdade em Angola

Lusa16 Abr, 2019, 11:43 | Mundo

Francisa Van Dunem, que chegou esta manhã a Luanda, para uma visita de três dias, visitou o Monumento do Soldado Desconhecido, centro da capital angolana, onde depôs uma coroa de flores e assinou o livro de honras, na presença de efetivos do exército angolano.

"Depor uma coroa no monumento erguido ao soldado desconhecido é a honra maior que poderia aspirar", num "encontro da paz" e uma "homenagem a todos os que pereceram nos conflitos que opuseram angolanos a angolanos e que todos esperam sejam parte de um passado que não se repita jamais", escreveu a governante portuguesa, concluindo: "Honra aos que combateram e morreram pela liberdade".

Em declarações aos jornalistas, Francisca Van Dunem afirmou que foi uma grande honra prestar esta homenagem: "Há tantos soldados que, seguramente, pereceram ao longo deste tempo na guerra cujos nomes muitas vezes desconhecemos".

Mas, restos mortais que estão depositados no local são, "provavelmente, soldados angolanos que deram à sua vida pela liberdade, então é este o simbolismo deste monumento, que é, aliás, um monumento arquitetonicamente lindíssimo".

"E é, justamente isso, prestar homenagem, reconhecer o esforço e o sacrifício que foi feito por todos aqueles que tombaram pela luta pela liberdade e pela democracia em Angola", justificou a ministra.

Francisca Van Dunem iniciou hoje na capital angolana, onde nasceu, uma vista de três dias, estando ainda agendada para hoje uma reunião com o seu homólogo angolano, Francisco Queirós, e um encontro de trabalhos entre delegações dos dois países.

Reforço da cooperação do domínio da Justiça, sobretudo na transformação digital dos serviços de registos de notariados, na administração interna, entre outros, fazem parte da agenda de trabalhos.

No segundo dia da visita, na quarta-feira, estão previstos encontros com os juízes-presidentes do Tribunal Constitucional, Tribunal de Contas, Tribunal Supremo, com o procurador-geral da República, Provedor de Justiça e ainda com o ministro do Interior.

No terceiro e último dia da visita oficial, Francisca Van Dunem desloca-se à província de Benguela, onde vai visitar o Tribunal de Comarca do Lobito, recentemente inaugurado.