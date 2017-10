Partilhar o artigo Ministra do Mar admite "multas a sério" para quem deixar lixo nas praias Imprimir o artigo Ministra do Mar admite "multas a sério" para quem deixar lixo nas praias Enviar por email o artigo Ministra do Mar admite "multas a sério" para quem deixar lixo nas praias Aumentar a fonte do artigo Ministra do Mar admite "multas a sério" para quem deixar lixo nas praias Diminuir a fonte do artigo Ministra do Mar admite "multas a sério" para quem deixar lixo nas praias Ouvir o artigo Ministra do Mar admite "multas a sério" para quem deixar lixo nas praias

Tópicos:

Our Ocean,