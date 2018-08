Ministra dos Negócios Estrangeiros australiana anuncia demissão

Lusa26 Ago, 2018, 08:38 | Mundo

Julie Bishop afirmou que voltará a ocupar o cargo de deputada e declarou que não tomou "qualquer decisão em relação às próximas eleições" previstas para maio de 2019.

Na sexta-feira, Turnbull foi alvo de um desafio à sua liderança por parte de Julie Bishop (número dois do Governo), do antigo ministro da Administração Interna, Peter Dutton, e Scott Morrison, que teve entre os seus apoiantes as figuras do partido mais próximas do primeiro-ministro cessante.

Morrison será o 30.º primeiro-ministro australiano (o quinto em apenas onze anos), confirmando a instabilidade que tem marcado nos últimos anos os dois maiores partidos, Trabalhistas e Liberais.

O atual ministro do Ambiente e Energia, Josh Frydenberg, foi eleito número dois, com ampla maioria.

Morrison deverá formalmente assumir o cargo de chefe do Governo depois da sua nomeação formal pelo Governador-Geral australiano.