Ministra francesa da Defesa demite-se do Governo de Macron

RTP 20 Jun, 2017, 10:15 | Mundo

O Ministério Público francês anunciou a abertura de um inquérito preliminar por peculato, abuso de confiança e ocultação de crimes ao MoDem, partida centrista aliado do movimento República em Marcha, de Emmanuel Macron, visando o seu presidente e atual ministra da Defesa.



Sylvie Goulard anunciou que está de saída do executivo francês, explicando que demite-se para defender da melhor maneira a sua credibilidade e mostrar boa-fé na forma como o seu partido gere assuntos internos.



“A pasta da Defesa dá muito trabalho. A honra dos nossos exércitos, dos homens e das mulheres que servem o seu país e colocam as suas vidas em risco não devem ser misturadas com controvérsias que em nada estão relacionadas”, disse Sylvie Goulard em comunicado.



O episódio teve início com a denúncia e documentos comprovativos de um ex-deputado do MoDem e antigo assistente do eurodeputado Jean-Luc Bennahmias, que diz querer manter o anonimato.



O MoDem é o partido centrista francês que se juntou ao movimento de Emmanuel Macron nas últimas eleições presidenciais e que agora está no meio de um escândalo político pela forma como contratou assistentes em trabalhos no Parlamento Europeu.



Esta é a segunda baixa no Governo de Macron, depois da saída de Richard Ferrand que está envolvido num escândalo financeiro por suspeitas de favorecimento em negócio, quando ocupava o cargo de presidente da mutualidade da Bretanha.



Apesar da saída do Governo, Ferrand foi eleito nas últimas eleições legislativas, de domingo passado, e vai ser o líder do grupo parlamentar do partido República em Marcha. Um mês depois de tomar posse, Emmanuel Macron e Edouard Phillipe (primeiro ministro francês) preparam a primeira remodelação governamental.