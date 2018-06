Ministra israelita sobre o Eurofestival 2019: ou Jerusalém ou nada

07 Jun, 2018, 18:45 | Mundo

Regev explica que, caso a Eurovisão tenha lugar em Israel, será necessário aplicar 50 milhões de shekels (em moeda israelita, equivalente a cerca de 11 milhões de euros) para a produção do evento. No seu entender, seria errado investir essa quantia de fundos públicos se o Festival não fosse apresentado em Jerusalém.



“A capital do Estado de Israel é Jerusalém e não nos devemos envergonhar disso”, afirma Regev em entrevista à Kan, estação de rádio de serviço público do país, e segundo citação do diário israelita Jerusalem Post.



A Kan, responsável pela organização do próximo concurso da Eurovisão, não comentou as declarações de Regev, mas também não confirmou o relatório solicitado pela confederação de emissoras de rádio e televisão da União Europeia (EBU) e a sua recomendação para a competição não ser organizada em Jerusalém.



O website israelita Walla noticiou na quinta-feira que um responsável da EBU afirmou que as cidades de Jerusalém, Eilat, Tel Aviv e Haifa estão a ser consideradas para receber o evento no próximo ano.





Depois de Israel ter ganho a edição deste ano do Eurofestival, a ministra da Cultura de Israel e o ministro das Comunições, Ayoub Kara, manifestaram divergências públicas sobre a forma de encarar o evento.





Ao contrário de Regev, Kara pretende que o Festival tenha lugar em Israel, mesmo que a EBU ponha a condição de o ser noutra cidade, que não Jerusalém. O ministro afirmou nomeadamente: "Quero aqui deixar claro que (...) o Governo - e eu próprio, pessoalmente - não tem quaisquer objectivos políticos na competição. O Festival irá realizar-se em Israel. Não deixarei qualquer funcionário prejudicar o modo de decisão da Eurovisão".



O concurso da Eurovisão já foi apresentado em Israel nos anos de 1979 e 1999.