Ministra moçambicana pede mecanismos fortalecidos para igualdade de género na SADC

Nyeleti Brooke Mondlane fez hoje uma declaração em nome da SADC na Comissão das Nações Unidas sobre o Estatuto da Mulher (CSW), que se iniciou na segunda-feira e decorre até 26 de março em Nova Iorque, em formato híbrido.

Para a ministra moçambicana, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral tem feito progressos positivos na participação cívica e política das mulheres, mas deve implementar e fortalecer mais mecanismos e capacidades técnicas de integração e igualdade de género em todas as áreas políticas.

"À medida que avançamos em direção aos 30 anos da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim [em 2025], que estará a apenas cinco anos de nossa meta de paridade de género até 2030, devemos iniciar o trabalho para formular objetivos para a igualdade de género em várias áreas políticas altamente prioritárias e estratégicas", declarou Nyeleti Mondlane.

Segundo a responsável, devem ser formulados objetivos políticos e ações personalizados para a igualdade de género, juntamente com indicadores para acompanhar o resultado.

Desta forma, Mondlane defendeu o investimento na recolha de dados qualitativos desagregados por sexo e a adoção de metodologias baseadas em género em todas as áreas sociais e políticas nos 16 países da SADC, juntamente com a alocação de recursos adequados para implementar a política de igualdade de género.

A ministra do Género, Criança e Ação Social de Moçambique considerou que a SADC fez, no geral, avanços positivos na igualdade de género.

"A SADC embarcou vigorosamente na formulação, deliberação, adoção e implementação de protocolos, estratégias, políticas e programas regionais", declarou a responsável moçambicana, na Comissão CSW.

Para Nyeleti Mondlane, a maioria dos Estados-membros empreenderam revisões constitucionais abrangentes das suas leis internas em reconhecimento da necessidade de alinhamento ou harmonização com o Protocolo da SADC sobre Género e Desenvolvimento.

Todos os países da SADC têm constituições e estatutos que proíbem a discriminação com base no sexo e as Diretrizes Orçamentárias Regionais com Perspetiva de Género foram desenvolvidas e estão em uso.

Em nome da SADC, Nyeleti Mondlane apresentou a "convicção de que o empoderamento das mulheres e a sua plena participação com base na igualdade em todas as esferas da sociedade, incluindo a participação no processo de tomada de decisões e o acesso ao poder, são fundamentais para o alcance da igualdade, desenvolvimento e paz".

Criada em 1946, a CSW integra o Conselho Económico e Social das Nações Unidas (ECOSOC) e é o órgão mundial de formulação de políticas dedicado exclusivamente à promoção da igualdade de género e à capacitação das mulheres.

A sua sessão anual de dez dias em março junta líderes políticos, investigadores, especialistas e ativistas para avaliar os progressos, identificar os desafios, fixar padrões e normas internacionais e formular políticas.