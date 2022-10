Ministras dos Negócios Estrangeiros alertam que "mundo vê" como Irão trata mulheres

, afirmou Melanie Joly, na reunião com as várias ministras dos Negócios Estrangeiros.

“Como mulheres líderes de todo o mundo, podemos fazer uma poderosa declaração de apoio aos direitos das mulheres no Irão e, em consequência, aos direitos das mulheres de todos os países do mundo”.

Segundo a ministra canadiana, que liderou o evento, as mulheres iranianas, principalmente as jovens adultas, estão a desafiar a repressão da República Islâmica do Irão, assim como a “desigualdade estrutural de género”.”, salientou.

As mulheres iranianas “não vão continuar a tolerar a visão do regime sobre o papel das mulheres na sociedade ou como se devem vestir e comportar”.



“Não vamos ficar de braços cruzados”

O Canadá, que tem uma grande diáspora iraniana, sediou a reunião como forma de expressar solidariedade às mulheres iranianas que têm protestado no país para se livrar do hijab obrigatório e por uma mudança no regime iraniano. O Governo canadiano sancionou o ex-ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros Javad Zarif e todos os principais órgãos do Governo do Irão.



Na reunião virtual, Joly assegurou que o Canadá vai continuar a impor sanções contra indivíduos e entidades que participaram ou permitiram abusos de direitos humanos.



“Não vamos ficar de braços cruzados”, disse a chefe da Diplomacia canadiana.





The women of Iran are speaking clearly. No longer will they tolerate the regime’s vision of women in society.



As women foreign ministers, we have a responsibility to amplify their voices as they fight for their human rights, and to work together in support of the people of 🇮🇷.



Na reunião participaram personalidades como as ministras dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Chile, Nova Zelândia e Noruega. Estiveram presentes também Shirnin Ebadi, advogada e galardoada com um Prémio Nobel, Homa Hoodfar, professora emérita da Universidade Concordia, em Montreal, que já esteve presa na prisão de Evin no Irão, e Asa Regner, secretária-geral adjunta da ONU.



“Durante 43 anos, as pessoas reprimiram toda esta raiva. Durante 43 anos, o regime fez ouvidos moucos às necessidades do povo, e quem disse algo contra o regime acabou na prisão ou foi morto ou fugiu do país", afirmou Ebadi no evento, citado pelo Guardian.





O Irão acusou os países que têm expressado apoio aos protestos contra o regime e as leis impostas às mulheres de se intrometerem nos seus assuntos internos.



"É um sinal importante de solidariedade internacional aos protestos iranianos hoje por iniciativa do Canadá. Discussão sobre a necessidade de darmos voz ao nosso apoio, amplificando as vozes das mulheres iranianas", escreveu no Twitter Stella Ronner-Grubačić, embaixadora da UE para o género e a diversidade.