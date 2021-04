Ministro brasileiro acusado de dificultar fiscalização de crimes ambientais

O responsável da Polícia Federal do estado do Amazonas, Alexandre Saraiva, denunciou que Ricardo Salles alegadamente obstruiu ou dificultou "a ação de fiscalização do governo em questões ambientais" e utilizou a posição para agir em favor de interesses privados.No relatório, enviado ao Supremo Tribunal brasileiro, é referido também que existem fortes indícios do crime de "defesa administrativa", que consiste em "", bem como de "".A nota especificou que os funcionários formaram uma parceria com o setor madeireiro "". Além disso, Salles "decidiu adotar uma posição completamente oposta", apoiando os alvos da investigação, acrescentou.", de acordo com o documento.

A operação Handroanthus foi a maior apreensão de madeira na história do Brasil e gerou atritos entre a Polícia Federal, que sustenta que o material apreendido é o produto do desmatamento ilegal na Amazónia, e o ministro do Ambiente, que afirma que a madeira é legal e exige a sua libertação.