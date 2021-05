Ministro brasileiro diz desconhecer `guerra química` referida por Bolsonaro

Ao ser questionado pelo senador Tasso Jereissati sobre declarações do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que sugeriu que o vírus SARS-CoV-2 pode ter sido criado num "laboratório" pela China para travar uma "guerra química e bacteriológica", o ministro da Saúde brasileiro, Marcelo Queiroga, alegou desconhecer tal informação.

"Desconheço, senador, estes aspetos. O que eu posso dizer para o senhor em relação à China, como já reiterei aos demais senadores, é que a nossa relação com a China é a melhor possível (...) Eu desconheço indício de guerra química vinda da China", afirmou Queiroga.

"As relações com a China, pelo que eu entendo, são excelentes. O Brasil e a China são excelentes parceiros comerciais muito sólidos, participam de um bloco económico importante e a relação com o embaixador chinês tem sido muito boa", acrescentou.

Bolsonaro declarou, na véspera, sobre o SARS-CoV-2: "É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou por algum ser humano [que] ingeriu um animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem o que é guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que não estamos enfrentando uma nova guerra?".

"Qual o país que mais cresceu o seu PIB [Produto Interno Bruto]? Não vou dizer para vocês", acrescentou Bolsonaro, insinuando novamente a ideia de que a China terá beneficiado economicamente da pandemia.

Na noite de quarta-feira, o Presidente brasileiro foi questionado por jornalistas sobre esta declaração e afirmou saber o que é "guerra biológica".

"Só falei isso e mais nada. Agora, vocês da imprensa não falam onde nasceu o vírus. Falem. Ou estão temendo alguma coisa. Eu não falei a palavra China", pontuou Bolsonaro.

Usando este mesmo argumento de que não era possível dizer que Bolsonaro se referia a China, Queiroga defendeu na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado sobre a covid-19 que "o Presidente não fez menção à China".

No início da manhã, porém, o diretor do Instituto Butantan, que produz no Brasil a vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, afirmou que as declarações de Bolsonaro atrapalham o envio de consumíveis do país asiático que são necessários para fabricação do imunizante.

"Todas as declarações neste sentido têm repercussão. Nós já tivemos um grande problema no começo do ano e estamos enfrentando de novo esse problema [para receber consumíveis]", afirmou Dimas Covas, diretor do Butantan.

"Embora a embaixada da China no Brasil venha dizendo que não há esse tipo de problema, a nossa sensação de quem está na ponta é que existe (...) então obviamente essas declarações têm impacto e nós ficamos à mercê dessa situação", completou.

Queiroga foi questionado inúmeras vezes sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina, substâncias defendidas pelo Presidente brasileiro no combate à covid-19, apesar de serem comprovadamente ineficazes, mas recusou-se a responder se aprovava ou não o uso das substâncias.

O ministro brasileiro também disse que não foi consultado sobre um decreto citado na quarta-feira por Bolsonaro para garantir o que o Presidente chamou de "direito de ir e vir" da população durante a pandemia em resposta a medidas de distanciamento social adotadas em estados e municípios.

Queiroga também caiu em contradição sobre o número de vacinas contratadas pelo Governo do país.

Primeiro o ministro falou que houve contratação de 563 milhões de doses de diferentes imunizantes, mas foi corrigido por um assessor e alterou para 430 milhões a quantidade contratada, alegando que as vacinas da AstraZeneca, produzidas no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), não estão entre os números totais apresentados porque não há contrato formal.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo ao contabilizar 414.399 vítimas mortais e mais de 14,9 milhões de casos confirmados de covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.244.598 mortos no mundo, resultantes de mais de 155,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.