Ministro brasileiro leva a Angola "dossiers" de Defesa e Economia

O ministro dos Negócios Estrangeiros brasileiro, Carlos Alberto Franco França, vai participar na "terceira reunião da Comissão Bilateral de Alto Nível Brasil-Angola (CBAN) e da XXVII Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), respetivamente nos dias 1 e 3 de junho de 2022", que decorrem em Luanda, de acordo com um comunicado do Ministério brasileiro, divulgado na segunda-feira.

O Itamaraty indicou ainda que, durante a visita, Carlos França vai anunciar ao governo angolano a aprovação do Acordo de Cooperação no Domínio da Defesa entre Brasil e Angola.

Em meados de abril, o Senado brasileiro aprovou o acordo, que determina a cooperação nas áreas de serviços de informações, equipamentos e sistemas militares, ciência e tecnologia de interesse militar, apoio logístico e aquisição de produtos e serviços de Defesa.

Além disso, são reforçadas as visitas de delegações de alto nível a entidades civis e militares, intercâmbio de instrutores e estudantes, a formação de quadros e pessoal técnico-militar e "promoção de ações conjuntas de treino e instrução militar e exercícios militares conjuntos", de acordo com a Agência do Senado do Brasil.

As autoridades brasileiras lembraram o crescimento acentuado das relações económicas entre os dois países lusófonos.

Nos primeiros quatro meses do ano, as trocas totalizaram 276,7 milhões de reais (257 milhões de euros), "o dobro em relação ao mesmo período do ano passado".

Já em relação à Reunião Ministerial da CPLP, "serão tratados temas como a cooperação económica, prioridade da presidência de turno angolana assumida em julho de 2021", indicou o Itamaraty.

Na quinta-feira, Carlos França vai participar no seminário "Parceria económica Brasil-Angola -- soluções de financiamento", com a presença de empresários dos dois países "interessados em incrementar os negócios" bilaterais, indicou a mesma nota.