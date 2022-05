Ministro britânico da Defesa acusa Rússia de estar a "espelhar o fascismo" da II Guerra Mundial na Ucrânia

Num discurso proferido no Museu Nacional do Exército, no dia em que a Rússia celebra o 77.º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazi,Wallace denunciou “o absurdo dos generais russos – resplandecentes nos uniformes de desfile, carregados com as suas inúmeras medalhas – totalmente cúmplices da apropriação indevida de Putin da história orgulhosa dos antepassados".O ministro da Defesa acusou ainda o presidente Vladimir Putin de “rasgar o passado e o futuro da Rússia” e de querer “intimidar” o mundo com o seu desfile militar em Moscovo.

Wallace rejeita as “declarações de conto de fadas” de Putin

No seu discurso, o ministro britânico da Defesa também criticou as “declarações de conto de fadas” de Putin, que sugeriu que a NATO estava a preparar uma invasão à Rússia, referindo-se à aproximação da aliança às fronteiras do país."Ele alegou que havia bases da NATO na Ucrânia e tenho a certeza que o embaixador ucraniano lhe dirá que não havia bases da NATO na Ucrânia”, acrescentou."Acho que ele está a acreditar no que quer acreditar - um leve brilho de desespero. Mas deixem-me dizer categoricamente: A NATO, a Grã-Bretanha, a Europa Oriental não planeiam invadir a Rússia e nunca o fizeram", sublinhou.“Na nossa terra, incluindo a Crimeia”, alegou o presidente russo."Vocês estão a lutar pelo nosso povo no Donbass, pela defesa do nosso país, pelo futuro da Rússia. Para que ninguém esqueça as lições da II Guerra Mundial, para que não haja espaço para os nazis", referiu Putin.