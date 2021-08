Ministro britânico da Defesa diz que Reino Unido entra na fase final de retirada do Afeganistão

O ministro britânico da Defesa, Ben Wallace, disse na Sky News que as forças do Reino Unido no Afeganistão entraram na fase final das operações de evacuação retiram-se as últimas mil pessoas que têm visto para sair e depois mais ninguém será chamado para entrar num avião e poder sair de Cabul.