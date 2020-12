Ministro colombiano rejeita plano para assassinar Maduro

"As habituais calúnias de Nicolás Maduro contra Iván Duque, que rejeito com indignação, não fazem mossa num democrata como o presidente colombiano, uma vez que vêm de um tirano sem apoio, apontado pela ONU e repudiado pela sua ilegitimidade política e cansaço popular", disse Carlos Holmes Trujillo, numa mensagem publicada na rede social Twitter.



O presidente da Venezuela acusou na terça-feira o seu homólogo colombiano, Iván Duque, de ter planeado o seu assassinato durante as eleições parlamentares de domingo e explicou que por isso votou num centro eleitoral distinto do inicialmente previsto.



O chefe de Estado falava em Caracas, durante um encontro com jornalistas internacionais, em que explicou que a sua "equipa de segurança tomou a decisão de recomendar trocar o centro de votação", insistindo: "Desde a Casa de Nariño (residência oficial do presidente da Colômbia, em Bogotá), Iván Duque participou dos planos para assassinar-me no dia das eleições".



"Tomei as minhas precauções legais com o Conselho Nacional Eleitoral (CNE). Tomei as minhas precauções de segurança e todo este assunto está em fase de investigação avançada", acrescentou.



Segundo a imprensa venezuelana, estava inicialmente previsto que o presidente Nicolás Maduro votasse no Liceu Miguel António Caro de Cátia (oeste da capital), mas votou no Forte de Tiuna (a sul), a principal base militar de Caracas.



Maduro já denunciou mais de 40 planos de assassinato desde que tomou posse em 2013, e em quase todos acusou os governos e líderes políticos dos Estados Unidos e da Colômbia como alegadamente responsáveis.



O governo colombiano disse no domingo que não reconhece os resultados das eleições legislativas na Venezuela, que considerou "fraudulentas" e promovidas por um "regime ilegítimo".



No domingo, a aliança de partidos que apoiam o governo de Nicolás Maduro venceu as eleições legislativas, com 67,6% dos votos, quando tinham sido contados 82,35% dos boletins, anunciou o CNE. A taxa de participação foi de 31%, segundo o CNE.