Ministro da Agricultura ucraniano acusado de apropriação de terras

Desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, surgiram vários casos de corrupção na Ucrânia, nomeadamente nos meios militares.

Mykola Solsky trabalhou num escritório de advogados até 2019, de acordo com a biografia oficial do político, tendo sido eleito para o Parlamento nesse ano e nomeado ministro em março de 2022.

"O atual ministro da Agricultura é acusado de se apoderar de terras públicas" no valor de quase 6,9 milhões de euros e "tentar apropriar-se de outras terras" no valor de quase 4,5 milhões de euros, disse a Agência Nacional Anticorrupção no mesmo documento.

De acordo com as autoridades, Solsky cooperou com funcionários do departamento estatal de Registo e Mapeamento de Terras.

Várias das pessoas envolvidas neste caso, incluindo o ministro da Agricultura, foram oficialmente notificadas das acusações.

Entre 2017 e 2021, são suspeitos de se terem apoderado de cerca de 2.500 hectares na região de Sumy, no nordeste, através de um esquema de apropriação indevida de documentos oficiais.

Os acusados também tentaram apropriar-se de mais 3.282 hectares de terra, mas foram "impedidos" de o fazer por procuradores e agentes anticorrupção, disse a agência.

A luta contra a corrupção é uma das principais condições impostas pela União Europeia para a candidatura de Kiev à União Europeia.