Partilhar o artigo Ministro da Defesa britânico demite-se por "conduta inapropriada" com jornalista Imprimir o artigo Ministro da Defesa britânico demite-se por "conduta inapropriada" com jornalista Enviar por email o artigo Ministro da Defesa britânico demite-se por "conduta inapropriada" com jornalista Aumentar a fonte do artigo Ministro da Defesa britânico demite-se por "conduta inapropriada" com jornalista Diminuir a fonte do artigo Ministro da Defesa britânico demite-se por "conduta inapropriada" com jornalista Ouvir o artigo Ministro da Defesa britânico demite-se por "conduta inapropriada" com jornalista

Tópicos:

Câa Comuns,