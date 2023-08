Ministro da Defesa chinês vai visitar Rússia e Bielorrússia esta semana

"Entre os dias 14 e 19 de agosto, Li Shangfu vai visitar a Rússia, onde participará na 11ª Conferência de Moscovo sobre Segurança Internacional, e a Bielorrússia", disse um porta-voz do ministério da Defesa chinês, Wu Qian, em comunicado.

Para além de proferir um discurso na referida conferência, Li vai encontrar-se com autoridades de Defesa da Rússia.

"Durante a sua visita à Bielorrússia, ele vai reunir-se com líderes nacionais e militares bielorrussos e visitar unidades militares bielorrussas", acrescentou a mesma nota.

No mês passado, um assessor diplomático de Vladimir Putin disse que o líder russo pretende visitar a China em outubro, respondendo ao convite feito pelo seu homólogo chinês, Xi Jinping, durante uma visita a Moscovo, em março.

Trata-se da primeira viagem de Putin à China desde o início da ofensiva militar russa na Ucrânia. Algumas semanas antes do início da invasão, ele visitou Pequim, por ocasião dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Os dois países reiteraram o seu desejo comum de combater a "hegemonia" dos Estados Unidos.

Os intercâmbios militares, através da realização de exercícios conjuntos, foram desde então reforçados, assim como as trocas comerciais, permitindo a Moscovo atenuar o impacto das sanções impostas pelo Ocidente.

A China afirmou ser neutra no conflito, mas mantém uma relação "sem limites" com a Rússia e recusou-se a criticar a invasão da Ucrânia. Pequim acusou o Ocidente de provocar o conflito e "alimentar as chamas" ao fornecer à Ucrânia armas defensivas.

O país asiático considera a parceria com Moscovo fundamental para contrapor a ordem democrática liberal, liderada pelos Estados Unidos. As relações entre Pequim e Washington deterioraram-se também rapidamente, nos últimos anos, devido a uma guerra comercial e tecnológica, diferendos em questões de direitos humanos, o estatuto de Hong Kong e Taiwan ou a soberania do mar do Sul da China.