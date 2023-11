Ministro da Defesa croata demitido após provocar acidente rodoviário

O acidente ocorreu quando Mario Banozic procurava ultrapassar um camião e embateu numa carrinha que vinha em sentido contrário, segundo as autoridades.

O condutor da carrinha morreu no acidente e Banozic foi hospitalizado com ferimentos graves.

"Demiti o ministro Banozic do cargo de ministro da Defesa, tendo em conta as circunstâncias extraordinárias", declarou o primeiro-ministro, Andrej Plenkovic, pouco depois de terem sido publicadas as primeiras informações sobre o acidente, ocorrido no leste da Croácia.

O acidente ocorreu por volta das 06:00 locais (05:00 em Lisboa) e Banozic, de 44 anos, conduzia a sua viatura pessoal e viajava sozinho e as condições meteorológicas caracterizavam-se por chuva e baixa visibilidade devido ao nevoeiro na região.

"Expressamos as nossas condolências à família da pessoa que morreu", disse o porta-voz do Governo Marko Milic na plataforma X (ex-Twitter).

Milic acrescentou que Mario Banozic "não corre perigo de vida", embora tenha sofrido ferimentos graves. Os médicos disseram que sofreu contusões na cabeça e no cérebro e permanece sob observação, mas está consciente.

A procuradora-adjunta da cidade oriental de Vukovar, Biljana Luburic, disse que foram recolhidas amostras de sangue e urina de Banozic para análise.

O portal de notícias Local Index disse que Mario Banozic aparentemente ia caçar quando teve o acidente.