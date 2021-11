Ministro da Defesa de Israel anuncia visita a Marrocos para reforço da cooperação

Marrocos está entre os quatro países árabes, a par dos Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Sudão, que concordaram normalizar as relações com Israel no âmbito dos designados Acordos de Abraão de 2020, impulsionados pela administração do ex-Presidente Donald Trump.

Gantz é esperado em Marrocos entre 24 e 25 de novembro. O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Yair Lapid, visitou Marrocos em agosto para inaugurar um gabinete de ligação diplomática na capital Rabat.

Israel e Marrocos mantiveram relações diplomáticas de nível reduzido durante a década de 1990, e Marrocos rompeu as relações oficiais após o segundo levantamento popular palestiniano em 2000.

Os dois países mantiveram relações informais, com milhares de israelitas a deslocarem-se anualmente a Marrocos. Centenas de milhares de judeus israelitas têm descendência marroquina e o país do Magrebe ainda alberga uma pequena comunidade judaica.

Os Acordos de Abraão foram considerados por diversos setores como um importante avanço na diplomacia do Médio Oriente, com Israel e a atual administração norte-americana de Joe Biden a indicarem pretender iniciativas similares com outros países árabes.

Estes acordos quebraram um longo consenso entre os países árabes, quando defendiam que a normalização apenas poderia ser garantida no âmbito de uma resolução global do conflito israelo-palestiniano. Os palestinianos consideraram estes acordos como uma traição, ao fragilizarem a sua posição face a Israel.