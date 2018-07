Ministro da Defesa israelita quer encerrar embaixada em Dublin

RTP12 Jul, 2018, 18:10 / atualizado em 12 Jul, 2018, 18:34 | Mundo

O ministro da Defesa de Israel, Avigdor Lieberman, defendeu que a embaixada de Israel na capital irlandesa deveria ser encerrada. As suas declarações foram suscitadas pela aprovação de uma lei que proíbe a Irlanda de importar bens provenientes dos colonatos israelitas.



“Israel deveria encerrar a sua embaixada em Dublin imediatamente. Não vamos oferecer a outra face àqueles que nos boicotam”, escreveu o ministro num tweet.



Tal como explica o Times of Israel, o encerramento da embaixada levaria a uma degradação das relações entre os dois países, mas isso não seria o mesmo que quebrar relações diplomáticas.



O projeto-lei, aprovado nesta quarta-feira, obteve 25 votos a favor, 20 votos contra e 14 abstenções. Caso se torne lei, a medida iria boicotar os colonatos israelitas, empreendimentos que, ficando fora do território israelita, são economicamente exploradas por Israel.

Os vários lados da história

Frances Black, um dos senadores irlandeses a favor do projeto-lei, defende que, apesar de os colonatos israelitas serem ilegais pelas normas da União Europeia, dos Estados Unidos e do Governo irlandês, estes “continuam a extrair recursos naturais valiosos e a fazer produção agrícola”, como se pode ler no Jewish News Syndicate.



“Há aqui uma hipocrisia clara: como podemos condenar os colonatos como ‘inequivocamente ilegais’, por roubarem território e recursos, mas depois compramos alegremente os frutos desse crime?”, inquiriu o senador.



Já Lieberman aponta em comunicado para o absurdo da iniciativa do Senado irlandês: “Irá afetar as vidas de muitos palestinianos que trabalham nas zonas industriais de Israel afetadas pelo boicote”, afirma.



Por outro lado, os Palestinianos celebram a aprovação do projeto-lei, dado as terras que supostamente lhes pertencem serem exploradas pelos israelitas.



“Este passo corajoso, motivado pelas relações históricas entre a Irlanda e a Palestina, mostra o caminho a seguir pelo resto da Europa”, afirmou em comunicado Saeb Erekat, oficial da Organização para a Libertação da Palestina.

Medida pode não ser aprovada

O projeto-lei terá agora de passar pela Câmara dos Deputados. No entanto, apesar de o Governo irlandês ser dos mais favoráveis da União Europeia em relação à Palestina, este já se opôs à medida.



Simon Coveney, ministro dos Negócios Estrangeiros e do Comércio, explicou no Senado que o tipo de boicote que o projeto-lei pretende impor é logisticamente impossível, visto o comércio estar ligado com o da União Europeia.



Apesar de lamentar “a grande injustiça” vivida pelos Palestinianos durante décadas, Coveney arugumenta que existem razões políticas e legais importantes que se opõem ao projeto-lei.