Ministro da Defesa moçambicano na China para reforço da cooperação bilateral

Lusa22 Out, 2018, 15:32 | Mundo

Um comunicado do Ministério da Defesa de Moçambique diz que Atanásio M´tumuke vai participar no Fórum Internacional de Defesa de Beijing e visitar empresas da indústria de Defesa da República Popular da China.

À margem do fórum, o ministro da Defesa Nacional moçambicano vai manter conversações com o seu homólogo da China, para uma abordagem sobre questões relacionadas com o reforço da cooperação bilateral no domínio da defesa.

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse em setembro em Pequim que a China tornou-se num dos maiores investidores no país: no período entre 2013 e o primeiro semestre deste ano, foram aprovados 149 projetos correspondentes a 751 milhões de dólares de investimento direto estrangeiro, suscetíveis de criar cerca de 20 mil postos de trabalho, referiu.

Nyusi destacou a presença da China nos setores do turismo, ecoturismo, agricultura, agroindústria, mineração, produção de energia e infraestruturas.

"A República Popular da China é o maior investidor na indústria hoteleira e está também na aquacultura e pescas onde os volumes de produção têm estado a crescer anualmente", sublinhou.