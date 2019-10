Ministro da Justiça japonês demite-se, segunda `baixa` no Governo em menos de uma semana

A saída de Katsuyuki Kawai acontece depois de, na semana passada, o ministro da Economia, Comércio e Indústria, Isshu Sugawara, ter anunciado a demissão devido a denúncias sobre supostas doações irregulares.

Hoje, ao apresentar a demissão, o responsável pela pasta da Justiça negou as acusações que pendem sobre a mulher, atribuindo a renúncia ao impacto que o escândalo teria na confiança pública e no próprio funcionamento do gabinete.

"Acredito que tanto a minha mulher como eu realizámos a campanha eleitoral cumprindo a lei. Vou investigar minuciosamente o caso e cumprir a minha responsabilidade", afirmou.

Um artigo publicado na semana passada na revista semanal Shukan Bunshun refere que a mulher do ministro demissionário, a deputada Anri Kawai, violou a lei eleitoral ao oferecer aos membros da sua equipa de campanha salários acima do limite autorizado.

De acordo com a emissora pública NHK, o primeiro-ministro, Shinzo Abe, já tem em mente uma substituta: Masako Mori, de 55 anos.

Em declarações à imprensa, Abe voltou a apresentar desculpas à população, assumindo a responsabilidade por ter nomeado os dois ministros numa remodelação do seu gabinete no mês passado.