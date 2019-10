Ministro da Justiça timorense confirma "irregularidades" no serviço de terras e propriedades

"Há irregularidades no setor da Justiça, em particular no que tange a administração da Justiça. Não falamos da Defensoria, do Ministério Público ou dos tribunais, mas do notário, do serviço de terras e propriedades. Há coisas que devemos melhorar", afirmou em entrevista à Lusa.

Cáceres da Costa reagia assim depois de recentes acusações, incluindo do líder histórico timorense Xanana Gusmão, de que existe "máfia na Justiça" timorense, inclusive nos serviços de terras e propriedades.

Questionado especificamente sobre essa expressão, Cáceres da Costa admitiu irregularidades, mas disse que se referia apenas à administração da Justiça e não ao setor judiciário, "que é um órgão de soberania independente" no qual o ministro "não pode interferir".

"Há tendência de trabalhar não com a ética de um funcionário público, mas com condicionalismos e por conveniência. Detetei isso durante o meu tempo como ministro. Mas estou convicto e comprometido em melhorar essa situação, acrescentou.

"Diria que sim (há irregularidades). Alguns trabalham nos serviços de terras e propriedades desde antes da independência, quando a UNTAET estabeleceu o serviço. Há certas pessoas que trabalham com convicção e profissionalismo, mas enfrentam tentações. O homem é fraco e de vez em quando deixa-se levar pelas tentações", afirmou.

O governante disse que a auditoria que solicitou aos serviços está praticamente terminada, tendo produzido um relatório preliminar do qual deu conta ao primeiro-ministro, Taur Matan Ruak, e sobre o qual colocou questões adicionais aos auditores.

O ministro explicou que há três tipos de irregularidades, notando que em casos de crimes detetados o caso será "participado diretamente e de imediato ao Ministério Público".

Em situações de eventual administração danosa ou corrupção, explicou, o assunto será remetido para investigação pela Comissão Anticorrupção (CAC) e, "se forem casos disciplinares, a lei da função da pública permite instaurar processos disciplinares".

"A minha filosofia é que a lei não é para punir, é para corrigir as situações. Se usarmos a lei só para punir toda a gente, ninguém vai ter interesse em trabalhar no funcionalismo público", disse Cáceres da Costa.

"Vamos usar a lei como um instrumento de correção, de fazer as pessoas arrependerem-se. E pronto, vamos profissionalizar os nossos funcionários que trabalham nos Serviços de Terras e Propriedades, no notariado, na sede central", afirmou.

O responsável do Ministério da Justiça disse que desde que assumiu funções tem dado "muita atenção à questão das terras e propriedades" e ao desempenho da equipa nessa área.

"Recebo lamentações, reclamações e estou a gerir isso. E também há lacunas legislativas", sublinhou, notando que está preparada mais de uma dezena de diplomas para enviar para o parlamento.

Considerando a questão das terras e propriedades "delicado e complicado", Cáceres da Costa disse que em Timor-Leste é necessário "conjugar direito primário, secundário e costumeiro" e analisar tudo como muito cuidado.

"É um assunto muito sensível. As pessoas até se matam quando não se entendem bem. Se a lei não for aplicada de forma correta ou justa, suscita emoções", referiu.

Em processo de preparação estão vários diplomas para implementar a lei de terras, aprovada em 2017, incluindo lei do registo de propriedades, lei de cadastro e outros diplomas.

Prestes a ser remetida ao Presidente da República está a lei que cria a comissão das terras - que está `pendurada` desde que foi aprovada em Conselho de Ministros no início deste ano -, estrutura para a qual já há orçamento previsto em 2020.

O governante disse ainda que o mandato do Serviço Nacional de Cadastro (SNC) termina a 31 de dezembro, com um período de transição até 20 de março, depois do qual "todo o registo e dados integram os dados dos Serviços Cadastrais".

Contudo, recordou que "o levantamento cadastral não é condição para atribuição de titularidade", sendo apenas uma das fases "para saber quem está no terreno ou o reivindica".

No que se refere a outros aspetos do setor judicial, Cáceres da Costa disse que o Governo aprovou a adjudicação da obra para a construção do novo Tribunal de Díli, projeto que ronda os 11 milhões de dólares, segundo informação da Comissão Nacional de Aprovisionamento.

O Governo continua igualmente a aposta na formação dos agentes judiciais com vários programas, incluindo o de ingresso, e de formação contínua para oficiais da Justiça, "para elevar a capacidade intelectual dos operadores judiciais".

Com o apoio de Portugal decorrem dois tipos de formação, uma contínua e outra, com cinco juízes a serem formados no Centro de Formação Judiciária em Lisboa.

Foi ainda assinado um acordo de cooperação com Universidade de Coimbra para formar juristas timorenses, com base no qual serão enviados 20 jovens timorenses.

Em Díli, no Centro de Formação Jurídica, vai arrancar o sexto curso de formação para 45 vagas: 15 cada para juízes, procuradores e defensores públicos.