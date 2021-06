Ministro da Saúde britânico pede demissão após polémica com assessora

Depois de uma onda de críticas e de pedidos de demissão por parte da oposição do Governo britânico, alegando violação das recomendações para manter o distanciamento social, Matt Hancock renunciou ao cargo de ministro de Saúde este sábado.





"Nós, que fizemos as regras, temos que as cumprir e é por isso que tenho que me demitir", afirmou num vídeo divulgado na rede social Twitter o governante, que tem sido um dos principais responsáveis pela estratégia de combate à pandemia de covid-19.



pic.twitter.com/ahnqHy6yT9 — Matt Hancock (@MattHancock) June 26, 2021



Também na carta de demissão, dirigida a Boris Johnson, Hancock escreveu que os governantes "devem ser honestos às pessoas que se sacrificaram tanto nesta pandemia quando" as dececionam.



"A última coisa que quero é que a minha vida privada retire a atenção" dos esforços para acabar com o coronavírus, afirmou Hancock na carta.



No balanço da sua gestão da crise sanitária, Matt Hancock, de 42 anos, admitiu que o Governo "não acertou em todas as decisões", mas apelou à compreensão dos cidadãos pela "dificuldade de lidar com algo desconhecido".



Em resposta por escrito, o primeiro-ministro escreveu, segundo o Deve deixar o cargo com muito orgulho do que conquistou - não apenas no combate à pandemia, mas mesmo antes da Covid-19 nos afetar".

O tablóide britânico The Sun revelou, na sexta-feira, uma imagem, do ministro a abraçar e a beijar uma assessora. A fotografia era de 6 de maio, segundo a publicação, altura em que o Governo pedia que não se tivesse contacto físico com pessoas fora do agregado familiar e se mantivesse distância superior a um metro entre pessoas em contexto laboral sem máscara.



Há várias semanas que o responsável pela saúde do Governo britânico estava no centro de uma polémica desencadeada pelo antigo assessor principal do primeiro-ministro, Dominic Cummings, que o acusou de ter mentido em várias ocasiões durante a gestão da pandemia.



As imagens divulgadas na sexta-feira pelo jornal, que não revelou como as obteve, acabaram por precipitar a demissão do ministro.



Os Liberais Democratas, partido na oposição, pediram a demissão de Hancock, acusando-o de "hipocrisia" ao ter pedido a pessoas para evitarem contactos e ter beijado alguém que não da sua residência. Mas o que estará em causa é, principalmente, o facto de se ter sabido em novembro de 2020 que Gina Coladangelo, amiga de faculdade de Hancock, foi contratada a pedido do ministro da Saúde para um cargo de conselheira sem vencimento no Department of Health and Social Care — o equivalente à Direção-Geral de Saúde em Portugal.





Posteriormente, esse cargo evoluiu para uma posição de diretora não-executiva a auferir um salário de 15 mil libras por ano. Além disso, Coladangelo recebeu também um passe para ter acesso ao Parlamento britânico.





São, portanto, as suspeitas de clientelismo os principais motivos pelos quais a oposição pediram a demissão de Hancock, considerando o caso "um abuso de poder flagrante e um claro conflito de interesses".



"A lista de acusações contra Matt Hancock inclui esbanjar dinheiro dos contribuintes, deixar lares de idosos expostos e agora ser acusado de quebrar as suas próprias regras para a covid", escreveu o partido num comunicado.







Após a publicação das fotografias que expunham o ministro da Saúde, casado e com três filhas, a beijar uma assessora do Ministério, Matt Hancock pediu desculpas publicamente.





"Eu admito ter violado as regras de distância social nestas circunstâncias. Desapontei as pessoas e lamento profundamente", lê-se num comunicado emitido pelo seu gabinete, na sexta-feira.