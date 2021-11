Ministro das Finanças garante que Portugal é um país credível junto das instituições europeias

No fim da reunião do Eurogrupo, João Leão disse que o governo português tem estado em conversas com a Comissão Europeia para explicar como vai ser feita a aplicação de um Orçamento em duodécimos.



O ministro disse ainda que não vai ser preciso apresentar um Orçamento Rectificativo porque é possível inserir os projetos do Plano de Recuperação e Resiliência no regime de duodécimos.



A Comissão vai apresentar as avaliações aos projectos de Orçamento do Estado até ao fim deste mês, mas Portugal ficará de fora.





João Leão adiantou que o parecer dos técnicos da Comissão Europeia será dado quando for submetida a Bruxelas uma nova proposta de Orçamento, o que ainda não tem data prevista.