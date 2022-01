Ministro das Finanças timorense promete mais apoio às empresas

"Temos que continuar a fazer isso porque, infelizmente, as empresas só agora estão a começar a recuperar. Como um doente num hospital que precisa de apoio continuo até recuperar", disse Rui Gomes em declarações à Lusa.



Recorde-se que no final de dezembro o governo aprovou um novo decreto-lei, apresentado por Rui Fomes, que cria e regula "apoios financeiros temporários e extraordinários a atribuir às empresas empregadoras e aos trabalhadores individuais que não exercem funções por conta de outrem e que se encontrem registados no regime contributivo de segurança social".



Fontes do Governo explicaram que os apoios previstos terão a duração de quatro meses, entre janeiro e abril de 2022.



Noutro âmbito, Rui Gomes disse que o governo vai aprovar quarta-feira o decreto de execução do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2022, promulgado na segunda-feira por Francisco Guterres Lú-Olo.



Recorde-se que o OGE para o próximo ano, referente à Administração Central e à Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA), cresceu de 1.675 milhões de dólares (cerca de 1,4 mil milhões de euros), propostos pelo governo, para 1.949 milhões de dólares (cerca de 1,7 mil milhões de euros), aprovados no parlamento.



A este valor soma-se o orçamento da Segurança Social que é de 299,3 milhões de dólares (cerca de 265 milhões de euros).