Ministro do Interior angolano anuncia ter recuperado da doença

"Após internamento hospitalar e tratamento médico, efetuei exame de controlo, cujo resultado foi negativo, encontrando-me neste momento em repouso domiciliar, após alta médica", declarou o ministro do Interior.

Eugénio Laborinho é o terceiro caso confirmado de covid-19 no Governo, a par dos ministros do Comércio e Indústria, Victor Fernandes, e da Justiça, Francisco Queiroz, que estão a ter acompanhamento médico.

O governador do Uíje e ex-governador de Luanda, membro do Bureau Político do MPLA, Sérgio Luther Rescova, morreu na sexta-feira de doença. A imprensa angolana atribuiu as causas da morte, que não foram divulgadas, à covid-19.

No comunicado, o ministro do Interior agradece ao executivo, à equipa médica, família, amigos e todos os que, direta ou indiretamente, manifestaram solidariedade face à sua situação de saúde e aconselha a população a redobrar as medidas de prevenção e combate à covid-19.

O país soma agora 6.846 casos positivos, dos quais 227 óbitos, 2.801 recuperados e 3.818 ativos, incluindo 14 em estado crítico com ventilação mecânica invasiva, 19 graves, 96 moderados, 444 com sintomas leves e 3.245 assintomáticos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e oitenta e sete mil mortos e mais de 38,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.