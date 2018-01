Partilhar o artigo Ministro do Interior do Irão diz que 42.000 participaram nos protestos Imprimir o artigo Ministro do Interior do Irão diz que 42.000 participaram nos protestos Enviar por email o artigo Ministro do Interior do Irão diz que 42.000 participaram nos protestos Aumentar a fonte do artigo Ministro do Interior do Irão diz que 42.000 participaram nos protestos Diminuir a fonte do artigo Ministro do Interior do Irão diz que 42.000 participaram nos protestos Ouvir o artigo Ministro do Interior do Irão diz que 42.000 participaram nos protestos

Tópicos:

Guardas Revolução Mohammad, Lorestan, Mashhad,